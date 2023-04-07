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Промзону в колониях Карагандинской области планируют модернизировать

Махаббат Сыздыкова
7 Апреля 2023, 06:30
Промзону в колониях Карагандинской области планируют модернизировать

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В колониях Карагандинской области планируют модернизировать промышленную зону. В марте этого года утвержден пилотный проект по организация трудозанятости осужденных путем модернизации и расширения производственной инфраструктуры предприятий УИС в Карагандинской области и Улытауской областей, рассчитанный на 2023-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Пилотный проект утвердили акимы Карагандинской и Улытауской областей Ермаганбет Булекпаев и Берик Абдигалиулы, а также первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

Ранее в январе этого года в Комитете УИС МВД РК было проведено обсуждение внесения поправок в законы, регулирующие вопросы трудоустройства осужденных с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей других государственных органов, где был рассмотрен вопрос реализации пилотного проекта в учреждениях Карагандинской и Улытауской областей.

Пилотный проект включает в себя реализацию многих вопросов, которые должны будут выполнены в течение 2023-2025 годов:

- совершенствование законодательства,

- повышение трудозанятости осужденных,

- модернизация и расширение производства,

- получение осужденными различных специальностей с учетом рынка труда.

«Подобный проект у нас реализуется впервые. 4 апреля была проведена встреча с предпринимателями, работающими в учреждениях области, в целях выявления проблемных вопросов, возникающих у них в повседневной деятельности, выработки предложений по реализации проекта и другие возникающие вопросы. Предстоит еще много работы и планов в реализации пилотного проекта», – сообщил заместитель начальника департамента УИС по Карагандинской и Улытауской областей Мейрам Бекжанов.

Фото: Polisia.kz

Карагандинская область   Пенитенциарная система   МВД РК   Улытауская область  
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