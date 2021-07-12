Промышленной продукции на два трлн тенге произвели за полгода в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Итоги первого полугодия подвели в Карагандинской области. Рост обеспечен по всем основным показателям социально-экономического развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Женис Касымбек также определил задачи на будущее во исполнение поручений Главы государства на расширенном заседании правительства 10 июля.

«В текущем году перед областью стоит задача по обеспечению роста экономики на 3,4%. Для этого определены целевые параметры для каждой отрасли. За январь – июнь обеспечена положительная динамика основных показателей социально-экономического развития. Объём промышленной продукции составил 2 трлн тенге, с ростом на 1,4%. В обрабатывающей промышленности ожидается рост на 3,7%», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов на аппаратном совещании.

В строительстве объёмы увеличились почти на 13%. Введено 214 тыс. кв. м жилья, с ростом на 10%.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспековой, за полгода по программе «Еңбек» в области трудоустроено более 17 тысяч человек. По всем госпрограммам на 2021 год запланировано создание свыше 33 тысяч рабочих мест.

«Создание постоянных рабочих мест должно оставаться приоритетом работы акимов городов и районов. При рассмотрении любого нового проекта именно на это обращаем внимание. Президент выделил отдельным блоком условия труда. Поручено качественно продолжить работу трёхсторонних комиссий по социальному партнёрству. Это наша общая задача – обеспечение трудовых прав жителей», – отметил Женис Касымбек.

Аким области также остановился на вопросах развития ЖКХ, транспортной отрасли.

В 2021 году в регионе стоит задача обеспечить доступ горожан к питьевому водоснабжению на уровне 98,2%, в сёлах – до 90%.

На особом контроле находится развитие транспортного потенциала – строительство новых дорог и объектов придорожного сервиса.