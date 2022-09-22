Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Промышленное сырье по льготным ценам будут поставлять казахстанским переработчикам

    22 Сентября 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отечественным переработчикам промышленное сырье будет поставляться по льготным ценам. Об этом сообщил председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государство старается максимально поддерживать переделы среднего и верхнего уровня. То есть, это продукция с высокой добавленной стоимостью. Производство сырья поддерживается меньше, но поддерживается. Но, здесь есть один механизм, чтобы это не эксплуатировалось за пределами страны, а перерабатывалось внутри. Мы договариваемся с производителями сырья и заключаем договоры, чтобы это сырье поступало по какой-то льготной цене, возможно, как мы договоримся, именно на наши предприятия. Тогда они получают какое-то конкурентное преимущество перед производителями, которые находятся вне пределов страны. Сейчас уже есть договора, конкретно, по алюминию», – сказал Ильяс Оспанов.

    По его словам, в настоящее время ведется работа с компанией KPI («Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»), продукция которой также будет поставляться отечественным перерабатывающим предприятиям со скидкой.

    В Астане проходит Х Форум машиностроителей Казахстана, в пленарном заседании которого принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Промышленность Цены и тарифы МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на дрова и древесные пеллеты растут в Германии
    Дорожные плиты, ступени и перемычки из железобетона начали выпускать в Акмолинской области
    Максимум внимания нуждам региона уделяют в компании «КАТКО»
    Услуги такси в Казахстане — одни из самых дорогих среди стран СНГ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров