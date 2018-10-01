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Промышленное производство в Казахстане за 9 месяцев увеличилось на 4,8%

11 Октября 2018 20:58 71
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Промышленное производство в Казахстане за 9 месяцев увеличилось на 4,8%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем промышленного производства в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 4,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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В январе-сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство основных фармацевтических продуктов.

В частности, объем добычи нефти, включая газовый конденсат, в отчетном периоде составил 67,3 млн тонн (увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), медных руд - 76,4 млн тонн (+4,6%). Объем выпуска бензина составил 2,8 млн тонн (+21,8%), газойля - 3,5 млн тонн (+4,6%). Объем производства плоского проката достиг 2,2 млн тонн (+4,2%), рафинированной меди - 0,3 млн тонн (+2,7%), портландцемента - 8 млн тонн (+7,3%), электроэнергии - 79,1 млрд кВт/ч (+5,4%) и муки - 3 млн тонн (+10%).

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

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Ключевые слова: Экономика, Статистика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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