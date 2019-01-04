Промышленная продукция в Казахстане в 2018 году подорожала на 19%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции, с учетом услуг производственного характера, в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем понизились на 6,2%, с декабрем 2017 года - повысились на 12,4%, в январе-декабре прошлого года по сравнению с 2017 годом - повысились на 19%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

С начала 2018 года цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 8,8%, в горнодобывающей - на 16,3%. Произведенная промышленная продукция подорожала на 12,9%, услуги промышленного характера - на 6,7%.

В отчетном периоде дизельное топливо подорожало на 26,2%, мазут - на 20,5%, нефть - на 18%, природный газ - на 15%, уголь - на 10,7%, сжиженные пропан и бутан - на 7,7%, металлические руды - на 2,2%, бензин - на 1,8%.

Рост цен отмечен на ферросплавы - на 24%, прокат черных металлов - на 15,4%, алюминий - на 3,8%, медь - на 1,5%, их понижение - на свинец на 12%, цинк - на 4,8%.

Повышение цен производителей наблюдалось на рис - на 22,4%, мясо птицы - на 14,5%, скота - на 3,6%, ржаную муку - на 9,7%, пшеничную муку - на 6,7%, чай - на 8,9%, растительное масло - на 8,3%, сахар - на 5,2%, молочные продукты - на 2,7%, крупы - на 1,5%, хлеб - на 1,3%.