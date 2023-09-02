Промоутер сделал заявление о Геннадии Головкине

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, известный по работе с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным, вспомнил о значимой дате в карьере казахстанского ветерана бокса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

1 сентября 2012 года Геннадий провел свой дебютный поединок в США, в котором нокаутировал поляка Гжегожа Проксу.

«В этот день 11 лет назад, 1 сентября 2012 года, Геннадий Головкин дебютировал в США и на телеканале HBO. Он нокаутировал чемпиона Европы Проксу, положив начало эре разрушения, редко встречающейся в боксе. GGG полностью изменил экономику среднего веса: собирал аншлаги в Madison Square Garden в Нью-Йорке, побил рекорд посещаемости в Dignity Health Sports Park, устраивал «солдауты» в The Kia Forum в Лос-Анджелесе, T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, The O2 в Лондоне, Saitama Super Arena в Токио. Мы заручились спонсорской поддержкой, что принесло один из самых высоких спонсорских доходов для боксера. Очень горжусь тем, чего нам удалось достичь с помощью глобального бренда GGG», - заявил Леффлер.

Напомним, что последний на сегодняшний день поединок Геннадия Головкина состоялся в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе. В нем он уступил единогласным решением судей Саулю «Канело» Альваресу в их третьей очной встрече на ринге.