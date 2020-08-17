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    Промоутер Головкина высказался о сроках завершения его карьеры

    17 Августа 2020, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор GGG/360 Promotions Том Леффлер порассуждал о текущей форме своего клиента, чемпиона мира IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, и сроках его ухода из бокса, пишет Sports.kz.

    В 2019 году GGG подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на шесть поединков сроком на три года. В рамках соглашения он провел уже два боя — со Стивом Роллсом и Сергеем Деревянченко.

    «Я не обсуждаю детали его контракта с DAZN, Геннадий подписал эксклюзивное соглашение. GGG относится к тем боксерам, которые строго соблюдают дисциплину и многим жертвуют ради своей карьеры. Он ведет очень здоровый образ жизни, и, я думаю, Головкин может боксировать еще много лет, если захочет. У него нет финансовой нужды проводить бои, но если он захочет, то бойцы с таким стилем и такой силой удара могут с возрастом продлить себе карьеру. Думаю, вы увидите еще много нокаутов в исполнении GGG», — сказал Леффлер.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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