Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что его промоушен совместно со стриминговым сервисом DAZN предложил абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу сделку на два боя, включающую в себя проведение третьего поединка с Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Накануне инсайдер ESPN Майк Коппинджер написал о том, что Альварес получил предложение от Хирна 7 мая сразиться с чемпионом мира в полутяжелом весе из России Дмитрием Биволом, а затем 17 сентября подраться с GGG в долгожданном завершении трилогии. Конкурентами Matchroom Boxing выступают Эл Хэймон и PBC, завлекающие «Канело» боем с чемпионом мира WBC в среднем весе Джермаллом Чарло.

«Эдди Рейносо и Сауль уже начали строить планы относительно своего следующего боя. Мы высказываем свои мысли. На следующей неделе я отправлюсь, чтобы увидеться с «Канело» и Эдди, посидеть, поболтать с ними и узнать, что они думают. Я всегда говорил, что он выберет тот вариант, который нужен ему и Эдди Рейносо, и тот, который их достаточно мотивирует и заинтересует. Надеюсь, это будет тот вариант, который предлагаем мы и DAZN. Поединки с Биволом и Головкиным? Да, это те два боя, которые нам было интересно посмотреть на DAZN», — ответил в интервью IFL.TV Хирн, добавив, что «не имеет понятия» о параллельном предложении для Альвареса от PBC.