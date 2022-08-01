Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Промоутер Головкина сделал заявление о титульном бое боксерши из Казахстана

    1 Августа 2022 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным, высказался об открытой тренировке с участием претенденток на титул WBC International в легкой весовой категории, казахстанской боксерши Аиды Сатыбалдиновой (6-2-1, 2 КО) и американки Челси Андерсон (5-0, 2 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницы сразятся 4 августа в Монтебелло (штат Калифорния, США). По времени Казахстана это будет утро 5 августа.

    «Прекрасная медиа-тренировка этих двух воительниц, сражающихся за титул WBC International в легком весе. «Леди Спарта» против Челси Мэй Андерсон, 4 августа на UFC Fight Pass. Все билеты на сидячие места проданы. Ограниченное количество «стоячих» билетов сейчас доступно на 360 Promotions», — написал в своем Twitter Том, ретвитнув пост с фотографиями открытой тренировки спортсменок.


    Фото: sports.kz
    #Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Актау
    Мужская сборная Казахстана одержала пятую победу на шахматной олимпиаде-2022
    Tartyl Fest: Житель Актау установил новый рекорд по подтягиванию на турнике
    Женская сборная Казахстана потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде-2022
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы