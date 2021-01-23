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    Промоутер Головкина сделал заявление о подписании «Канело»

    23 Января 2021, 01:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный британской промоутер Эдди Хирн прокомментировал заключение контракта с мексиканским чемпионом Саулем «Канело» Альваресом, передает Sports.kz.

    На своей странице в Twitter британец анонсировал соглашение с «Канело», которое включит в себя два поединка. Одним из потенциальных соперников мексиканца в рамках текущего контракта может стать казахстанский чемпион Геннадий Головкин.

    «Для меня большая честь заключить сделку на два боя с номером один в pound-for-pound «Канело». Я с нетерпением жду невероятных боев!» — заявил Хирн.

    Напомним, что помимо Головкина британский функционер сотрудничает с проспектом полусреднего веса казахстанцем Данияром Елеусиновым.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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