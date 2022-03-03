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    Промоутер Головкина сделал заявление о его бое за «абсолют»

    3 Марта 2022, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным и обладателем всех основных титулов на категорию выше Саулем Альваресом, подтвердил, что на сентябрь запланирован их долгожданный третий бой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед этим GGG и «Канело» необходимо будет одержать победы в весенних выступлениях: Головкин 9 апреля подерется с чемпионом WBA Риотой Муратой, а Альварес 7 мая выйдет на ринг против обладателя титула по той же версии в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом.

    «Да, если «Канело» и Головкин победят в своих предстоящих боях, 17 сентября они встретятся друг с другом. Я не умею ходить вокруг да около и что-то скрывать. Это прописано в условиях сделки и таков план, но все сосредоточены на предстоящих задачах, потому что это опасные поединки.

    Дмитрия Бивола считают вторым из лучших полутяжей в мире после Бетербиева. Он — непобежденный, технически выдающийся боец, и он долгое время ждал этой возможности. Геннадию же предстоит поездка в Японию и бой с Риотой Муратой на DAZN. Поэтому их обоих ждут тяжелые поединки. Но план именно такой — трилогия (Головкин — «Канело») за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в сентябре. Пока же все наши взоры устремлены на 7 мая, чтобы убедиться, что все идет согласно плану», — заявил в интервью MMA Hour Хирн.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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