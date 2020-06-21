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    Промоутер Головкина рассказал о сроках третьего боя с «Канело»

    21 Июня 2020, 04:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сопромоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн прокомментировал потенциальный третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Надеюсь, «Канело» все-таки проведет бой с Сондерсом, а потом сразится с Головкиным. Впрочем, какой бы следующий бой в сентябре он ни провел, после него его соперником должен стать GGG», — заявил Хирн.
    Ожидается, что Головкин в августе встретится с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), а «Канело» в сентябре подерется с британским боксером Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО). После этого Альварес и GGG смогут устроить трилогию либо в декабре либо в первой половине 2021 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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