Промоутер Головкина призвал «Канело» согласиться на третий бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Том Леффлер высказался о победе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) над Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО) и напомнил ему о трилогии, сообщает Sports.kz.

«Хорошая победа нокаутом «Канело», отличное событие перед 70 тысячами человек. Но бои с GGG — по-прежнему самые тяжелые для него после Флойда [Мэйвезера]. Если Головкин выиграл первый бой, если не оба, не вижу причин, чтобы не устроить третий бой, когда ты можешь проводить такие поединки. «Канело» очень доминирует. Поздравляю», — написал Леффлер в Twitter.

Напомним, «Канело» досрочно победил Сондерса и объединил три титула чемпиона мира.

Ранее «Канело» выразил готовность в третий раз сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 36 КО), однако GGG для этого должен подняться в суперсредний вес.

Первый бой Головкина и «Канело» закончился скандальной ничьей, а в рематче судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов.