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    Промоутер Головкина озвучил дату его боя с чемпионом мира за три титула

    19 Февраля 2021, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о потенциальном объединительном бое чемпиона мира IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса WBA Super в этой же категории, японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), пишет Sports.kz.

    «Бой Головкина с Муратой может состояться в конце года. Это такой поединок, которые японцы обычно устраивают на 31 декабря. Также ведутся переговоры о бое с Мунгией, это тоже великолепный поединок. Но, я думаю, что вариант с Муратой GGG будет рассматривать на декабрь. Конечно, «Канело», тоже будет нацеливаться на этот бой в декабре. Посмотрим, что будет в ближайшие пару недель», — заявил в интервью IFL.tv Хирн.

    35-летний Мурата не боксировал с 23 декабря 2019 года, когда нокаутировал в Йокогаме канадца Стивена Батлера (28-3-1, 24 КО). Что касается Головкина, то он провел свой последний на сегодняшний день бой 18 декабря прошлого года в США — одержал досрочную победу над обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-1, 5 КО).


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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