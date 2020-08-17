Промоутер Головкина озвучил актуальные новости о его следующем бое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) поделился последней информацией из лагеря GGG и высказался о сроках его следующего боя, пишет Sports.kz.

Ожидается, что осенью GGG сразится со своим обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

«У нас пока нет установленной даты или места проведения. В случае с Геннадием дела меняются на регулярной основе. Он начал свой тренировочный лагерь с Джонатоном Бэнксом, они проводят предварительные тренировки. Они не будут начинать этап спаррингов и всего остального, пока не станет известна дата. Как только что-то будет установлено, мы об этом проанонсируем. Судя по тому, что я слышал от Джонатона, Геннадий находится в потрясающей форме. Он один из тех парней, которые всегда соблюдают дисциплину. В этом он схож с братьями Кличко. Он никогда не позволяет себе набрать лишний вес, всегда держит себя в форме. Его дети заставляют его оставаться активным (улыбается). Сын GGG занимается хоккеем, поэтому он все время с ним и поддерживает физическую активность. Мы с вами говорим об одном из наиболее усердно тренирующихся спортсменов, что я когда-либо видел. Мы находимся в предвкушении его возвращения на ринг, но пока объявлять нечего. Надеюсь, что в скором времени у нас уже что-то будет», — сказал Леффлер в интервью журналисту Куррану Бхатии.



