Промоутер Головкина назвал следующего чемпиона мира из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор компаний GGG/360 Promotions Том Леффлер рассказал о планах Геннадия Головкина по развитию своего промоушена и высказался о перспективах другого представителя Казахстана Али Ахмедова, пишет Sports.kz.

Ахмедов является клиентом GGG Promotions и тренируется в одной команде с Головкиным.

«Геннадий хочет подписать других бойцов [на GGG Promotions]. У него есть Али Ахмедов, который уже подписан на GGG Promotions. Али — огромный талант. Он тренируется с Джонатоном Бэнксом и Геннадием. Я думаю, что если GGG захочет подписать новых боксеров на GGG Promotions, он добьется большого успеха, потому что бойцы по-настоящему уважают достижения Геннадия. Думаю, что Али очень быстро станет чемпионом мира. Он набрал хороший темп и преуспел под руководством Джонатона. Он хочет новых вызовов», — рассказал Леффлер в интервью Under the Hand Wraps.







