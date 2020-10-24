Промоутер Головкина назвал новую дату его следующего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что GGG не оставляет надежд провести бой в 2020 году, сообщает Sports.kz.

Соперником Геннадия должен стать обязательный претендент из Польши Камил Шеремета. Ранее сообщалось, что встреча состоится 20 ноября, однако тренер Шереметы Федор Лапин рассказал, что дата боя в очередной раз будет перенесена. По словам Хирна, поединок может состояться в конце этого или начале следующего года.

«Да, я думаю, что Геннадий сосредоточен на том, чтобы вернуться на ринг в 2020 году. Нужно взвесить расписание боев от DAZN. DAZN платит хорошие деньги за этот поединок [Головкин — Шеремета], и они решат, когда проводить этот бой. Но Геннадий Головкин не дрался с октября 2019 года. Это уже долгое время. Сейчас главным в карьере GGG является обеспечить тот большой поединок с «Канело» на Синко де Майо. Поэтому, если Геннадий будет боксировать в декабре или январе, мы надеемся, что он чисто пройдет Шеремету и сразу перейдет к третьему бою с «Канело». Для любого боксера иметь календарь на 2020 год, в котором нет боев, является большим психологическим ударом», — сказал Хирн в интервью SI Boxing.



