Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Промоутер Головкина назвал место проведения третьего боя с «Канело»

    25 Мая 2020, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сопромоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн рассказал, где может состояться его третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По мнению Хирна, третий бой, как и два предыдущих, пройдет в Лас-Вегасе. Ожидается, что он состоится в декабре.
    «Бой Головкин — Шеремета состоится в августе, «Канело» против Сондерса — в сентябре. А потом, угадайте, что? Головкин и «Канело» встретятся на ринге в декабре. Надеюсь, в конце года ситуация нормализуется, и толпы болельщиков смогут вернуться в Лас-Вегас», — говорит Хирн.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров