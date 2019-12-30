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    Промоутер Головкина: «Канело» будет драться с ним в сентябре

    30 Декабря 2019, 00:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн уверен, что третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса точно состоится в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Хирна, это случится в сентябре. Перед трилогией Головкин встретится в марте с Камилом Шереметой, а «Канело» в мае с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом.

    «Что касается трилогии с Головкиным, то есть четкая стратегия, согласно которой «Канело» будет драться с ним в сентябре. Я действительно в этом уверен. Вы увидите этот бой в 2020 году. Головкин дрался с Деревянченко и теперь вернется на ринг в марте, а потом в сентябре. «Канело» же сначала сразится на «Синко де майо» с Сондерсом или Смитом, а потом в сентябре с Головкиным», — заявил Хирн.

    Автор:

    Спорт Головкин
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