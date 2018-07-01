Промоутер Головкина анонсировал его сенсационный бой после «Канело»
23 Июля 2018 02:30 222
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер чемпиона мира в среднем весе WBA Super, WBC и IBO Геннадия Головкина Том Леффлер поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом IBF в суперсреднем весе Джеймсом Дигейлом (24-2-1, 14 КО), сообщает Sports.kz.
«Это мог бы быть отличный бой для GGG. Геннадий не видит проблемы подраться с Джеймсом в Великобритании - британские фанаты его любят, он уже дрался там на O2 Arena с Келлом Бруком. Геннадий отлично провел там время и, думаю, мог бы вернуться в Великобританию с сенсационным боем», - заявил Леффлер.
Головкин вернется на ринг 15 сентября и проведет второй бой с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Ключевые слова: Спорт,
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