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    Промоутер Геннадия Головкина запланировал бой для «Канело» за звание абсолютного чемпиона мира

    10 Марта 2021, 03:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing и руководитель платформы DAZN Эдди Хирн хочет устроить мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (55-1-2, 37 КО) бой с американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Эдди Хирн рассказал, что он уже поговорил с Луисом ДеКубасом насчет боя «Канело» — Плант за звание абсолютного чемпиона мира, если Альварес побьет Сондерса. Он сказал, что они согласились представить предложение от имени DAZN и FOX, а затем принять то, которое будет лучше», — пишет журналист Talksport.com Майкл Бенсон.

    Эдди Хирн также представляет интересы казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который все еще надеется на трилогию с «Канело». Изначально планировалось, что Головкин и Мунгия встретятся в мае этого года, однако в команде мексиканца решили пойти другим путем и устроить ему бой 24 апреля с другим соперником.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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