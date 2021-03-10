Промоутер Геннадия Головкина запланировал бой для «Канело» за звание абсолютного чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing и руководитель платформы DAZN Эдди Хирн хочет устроить мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (55-1-2, 37 КО) бой с американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Эдди Хирн рассказал, что он уже поговорил с Луисом ДеКубасом насчет боя «Канело» — Плант за звание абсолютного чемпиона мира, если Альварес побьет Сондерса. Он сказал, что они согласились представить предложение от имени DAZN и FOX, а затем принять то, которое будет лучше», — пишет журналист Talksport.com Майкл Бенсон.

Эдди Хирн также представляет интересы казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который все еще надеется на трилогию с «Канело». Изначально планировалось, что Головкин и Мунгия встретятся в мае этого года, однако в команде мексиканца решили пойти другим путем и устроить ему бой 24 апреля с другим соперником.



