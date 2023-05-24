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    Промежуточные итоги ЕНТ: два абитуриента набрали 133 балла

    24 Мая 2023, 21:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 20 тысяч абитуриентов сдали тестирование с момента старта основного Единого национального тестирования. Два абитуриента набрали 133 балла из 140 возможных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    За 5 дней проведения ЕНТ наилучший результат показали два абитуриента из Восточно-Казахстанской области и Алматы. Они набрали 133 балла из 140.

    Напомним, в формате тестирования изменений нет. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор, в общем 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут).

    Напомним, главный экзамен начался 18 мая и продлится до 5 июля.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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