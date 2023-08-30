Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Проливные дожди в Китае: 4 человека погибли, 48 пропали без вести

    30 Августа 2023, 21:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Четыре человека погибли, 48 пропали без вести в результате схода горных потоков на стройплощадке в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом в среду сообщило агентство «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

    По его данным, инцидент произошел 21 августа в уезде Цзиньян провинции Сычуань. Ливни вызвали сход горных потоков на строительной площадке скоростного шоссе. В момент ЧП на объекте находился 201 человек, 149 из них спаслись.

    Продолжается поисково-спасательная операция. Полицией задержаны пять сотрудников строительной компании, они подозреваются в нарушении норм безопасности труда и непредоставлении или предоставлении ложных сведений об инциденте.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свитер принцессы Дианы продан на аукционе за 1 миллион долларов
    Сыну президента США Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы
    На итальянском острове Лампедуза объявлено чрезвычайное положение из-за большого наплыва мигрантов
    Форум по развитию прав человека «Китай-Центральная Азия» состоялся в Пекине
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков