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    Проливные дожди в Индии: десятки жертв, тысячи деревень под водой

    16 Июля 2020, 02:19

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 50 человек погибли и более двух миллионов пострадали от сильного наводнения на северо-востоке Индии, вызванного проливными дождями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Проливные дожди затопили тысячи деревень в штате Ассам. Сотни лагерей были развернуты, чтобы приютить людей, оставшихся без крыши над головой. Властям штата удалось организовать 480 лагерей помощи в 20 районах, чтобы предоставить временное убежище более чем 60 000 человек. Дороги, дома и здания полностью затоплены паводковыми водами в некоторых частях штата.

    Проливные дожди в сезон муссонов в регионе являются обычным явлением. Например, в прошлом году из-за действий стихии пострадали миллионы жителей штата, а также их соседи в Непале и Бангладеш.

    В 2019 году в результате наводнения в сезон муссонов в двух индийских штатах Ассаме и Бихаре погибли почти 100 человек. Но в этом году, помимо стихии, Индия сражается с более опасным врагом – растущим числом заражений коронавирусной инфекцией.

    На сегодня в Индии зарегистрировано 936 181 случай коронавирусной инфекции. Невидимый враг уже убил 24 309 человек в стране.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Индия
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