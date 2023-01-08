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    Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства

    8 Января 2023, 16:27

    АНКАРА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщило в воскресенье Управление береговой охраны Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35 по местному времени», - говорится в сообщении.

    Судоходство в Босфоре и Дарданеллах неоднократно приостанавливалось на протяжении минувшей недели из-за тумана в районе Мраморного моря. Это приводило к сбоям в работе аэропорта имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула.


    Фото: gettyimages.com
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