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Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства

8 Января 2023, 16:27
Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства

АНКАРА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщило в воскресенье Управление береговой охраны Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35 по местному времени», - говорится в сообщении.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах неоднократно приостанавливалось на протяжении минувшей недели из-за тумана в районе Мраморного моря. Это приводило к сбоям в работе аэропорта имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула.


Фото: gettyimages.com


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