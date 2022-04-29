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    Прокуроры защитили права свыше 64 тыс. субъектов бизнеса в Казахстане

    29 Апреля 2022, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каждом регионе Казахстана в круглосуточном режиме функционируют мобильные группы органов прокуратуры по защите бизнеса. За три месяца к ним обратились 803 предпринимателя, каждый четвертый факт нарушений нашел свое подтверждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РК.

    «В целом, по выявленным нарушениям в сфере предпринимательства, в том числе в рамках работы мобильных групп, прокурорами в первом квартале 2022 года защищены права свыше 64 тыс. субъектов бизнеса», - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

    По характеру жалоб это не только частные случаи, но и системные проблемы, требующие внесения изменений в правовые акты.

    К примеру, 25 марта 2022 года по акту надзора прокуратуры города Павлодара для всех предпринимателей в регионе были изменены критерии по предоставлению займов для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

    Ранее в конкурсе на получение займа могли участвовать только те предприниматели, которые соответствовали всем требованиям, перечисленным в постановлении акимата Павлодарской области. Среди требований - наличие на правах аренды/собственности торгово-логистической инфраструктуры, осуществление розничной торговли, производство социально-значимых продовольственных товаров на территории области.

    Однако они ставили в неравное положение субъекты малого бизнеса по отношению к крупным предпринимателям и исключали возможность получения займа от государства. Это влекло рост цен на социально-значимые продтовары и обоснованные жалобы в органы прокуратуры.

    По представлению прокурора города Павлодара в постановление акимата внесены изменения, и теперь предпринимателям для получения займа достаточно соответствовать лишь одному из критериев. В результате, защищены права не только неограниченного круга предпринимателей, но и жителей региона.

    Кроме того, эффективным инструментом прокурора стала новая компетенция отменять своим постановлением незаконные запретительные и ограничительные меры уполномоченных органов.

    К примеру, в марте 2022 года в прокуратуру Костанайской области поступило коллективное обращение работников ТОО «NPO DSK», которым свыше двух месяцев не выплачивали заработную плату на общую сумму 5 млн тенге из-за незаконной блокировки счетов предприятия.

    В нарушение статьи 118 Налогового кодекса после подачи ТОО жалобы в суд налоговым органом не сняты аресты на счета. По постановлению прокуратуры незаконный арест отменен незамедлительно, заработная плата работникам выплачена в полном объеме.

    Всего по выявленным фактам нарушений законности в текущем году прокурорами внесено 432 акта прокурорского надзора, отменены 311 административных производств на сумму свыше 8,8 млн тенге, 291 незаконная проверка, 113 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер, 29 актов государственных органов, к дисциплинарной ответственности привлечено 195 должностных лиц, к административной – 13.

    Работа в данном направлении продолжается. При нарушении прав предприниматели могут обращаться напрямую к прокурорам по номерам 115 (Call-центр), 30-18-30 (мобильная группа Генеральной прокуратуры), а также по номерам, указанным на сайтах прокуратур областей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Генпрокуратура
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