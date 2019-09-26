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    Прокуроры защитили акмолинских педагогов

    26 Сентября 2019, 11:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокурорами защищены конституционные права педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

    Прокуратурой Жаркаинского района в ходе проверки соблюдения трудовых прав педагогов установлено, что 180 сельским учителям не производилась доплата за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом и умственном развитии.

    Доплата к базовому должностному окладу в размере от 40% до 50% была предусмотрена Постановлением Правительства Республики Казахстан.

    Общая сумма задолженности перед педагогами составила свыше 11 млн. тенге.

    По акту прокуратуры района задолженность выплачена в полном объеме.

    К слову надо отметить, что аналогичная работа прокурорами проведена и в других регионах Акмолинской области.

    В Степногорке в течение двух лет 120 педагогам недоплачено свыше 9 млн. тенге. Более 100 учителей Аршалынского и Егиндыкольского районов не дополучили около 2 млн. тенге.

    В актам прокуроров указанных регионов, педагогам производятся соответствующие начисления.

    Работа в данном направлении будет продолжена.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Генпрокуратура
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