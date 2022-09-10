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    Прокуроры взыскали 26,3 млрд тенге таможенных платежей и налогов

    10 Сентября 2022, 23:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный бюджет Республики Казахстан пополнен на 47,5 млрд тенге в результате проверок прокуроров в сфере внешнеэкономической деятельности, об этом сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов, передает МИА «Казинформ».

    «В продолжение работы в таможенной сфере, отмечаю, что по акту надзора с отдельных участников ВЭД в доход государства дополнительно взыскано 26,3 млрд тенге таможенных платежей и налогов. Всего, в результате проверок прокуроров в этой отрасли, госбюджет пополнен на 47,5 млрд тенге», - сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов в Twitter .

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура добилась возмещения импортерами 21 млрд тенге в бюджет РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Генпрокуратура Экономика Налоги
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