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    Прокуроры выявили искусственный дефицит пастбищных земель в Казахстане

    22 Июня 2023, 10:11

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Туркестанской области в рамках проекта «Доступное пастбище» все 174 сельских акима привлечены к административной ответственности по статье 498 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

    Акимы с целью «улучшения» показателей по производству молока и мяса на селе умышленно приписывали в статистических отчетах частного сектора количество животных крестьянский хозяйств.

    Впоследствии данная неправильная отчетность была использована районными акиматами при формировании и утверждении Планов управлений пастбищами.

    На сегодня, указанная статистика прокурорами приведена в соответствие, и реальная потребность общими пастбищами по области снижена в 3 раза, то есть с 2,1 млн га до 652 тыс. га.

    Кроме того, по актам прокуроров акиматами региона начата работа по пересмотру всех ранее утвержденных аналогичных Планов.

    В целях недопущения подобных нарушений впредь в Агентство по стратегическому планированию и реформам, Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности направлены ряд предложений об интеграции имеющихся программных обеспечений в области животноводства.

    Автор:

    Артем Волков

    Туркестанская область Акимат Сельское хозяйство
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