Прокуроры вернули в госсобственность участок лесного фонда на 1,6 млрд тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Аккольского района возвращен участок лесного фонда, предоставленный в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей общей площадью 264 га, передает МИА «Казинформ».

Установлено, что участок с 2018 года не использовался по целевому назначению, арендная плата не производилась.

Более того, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения уполномоченного органа в суд по акту прокуратуры района.

«Решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области договор долгосрочного лесопользования расторгнут, участок общей стоимостью 1,6 млрд тенге возвращен в собственность государства», - говорится в сообщении прокуратуры Акмолинской области.