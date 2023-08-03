Прокуроры Степногорска защитили права несовершеннолетних

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города проведен анализ по обеспечению безопасности несовершеннолетних. 35 детских площадок оказалось в неисправном состоянии и пользование ими могло навредить здоровью детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

К примеру, в апреле текущего года в 9 микрорайоне несовершеннолетний получил телесное повреждение на детской площадке, а именно при беге наткнулся на торчащий штырь. Ему была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: «ушибленная рана десны верхней части».

Также прокуратурой на 4 детских площадках установлены неисправные ограждения, в виде торчащих стальных прутов и качели с дефектами, по результатам пользования которых, имелись факты обращения детей за медицинской помощью.

Установлены и другие нарушения законности со стороны местных исполнительных органов.

По акту прокурорского надзора детские площадки с обнаруженными дефектами приведены в соответствие, путем проведения необходимых работ, в результате чего защищены права 7 123 несовершеннолетних детей, к дисциплинарной ответственности привлечено одно лицо.