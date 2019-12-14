Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Прокуроры Шымкента отметили День независимости

    14 Декабря 2019, 23:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В городской прокуратуре Шымкента состоялось торжественное собрание, посвященное Дню независимости РК. В праздничном торжестве приняли участие ветераны надзорного органа и работники всех подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокурор города Максат Кожабаев отметил, что сбылась многовековая мечта наших предков о свободе и независимости.

    «Мы должны помнить о том, сколько трудностей пережили наши предки для достижения независимости, и дорожить этим днем, повышать благосостояние людей, строить правовое государство. На этом поприще работники органов прокуратуры также будут всегда на переднем плане», - сказал руководитель надзорного органа.

    В канун праздника за заслуги по обеспечению законности и общественного порядка, согласно Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева, заместитель прокурора города Берген Ержаппар был награжден медалью «За боевое мужество». Также за образцовое исполнение своих должностных обязанностей, обеспечение законности и правопорядка ряд работников прокуратуры был награжден приказом Генерального прокурора РК медалью «За безупречную службу». Завершилось мероприятие праздничным концертом.

    Автор: Айнур Акбаева

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Дата День Независимости Шымкент
    Новости по теме
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане