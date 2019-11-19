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    Прокуроры расследуют дело по факту смерти 5-летней девочки в Актобе

    19 Ноября 2019, 16:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По факту смерти 5-летней девочки, которую не принимали в трех медицинских учреждениях Актобе, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, больного ребенка с температурой забрала скорая помощь, однако медучреждения города перенаправляли ее друг к другу для установления диагноза, в инфекционной больнице девочка умерла. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Светланы Есенамановой, ребенок болел 6 дней и только потом было обращение к врачам, был поставлен диагноз острой респираторной вирусной инфекции, которая достигла дыхательных путей и мозга.

    По словам пресс-секретаря ДП Ерболата Саркулова по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РК .

    «Возбуждено дело по статье 317 – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Дело передано для расследования в прокуратуру», - сказал Е.Саркулов.

    По пункту 3 данной статьи за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшим по неосторожности смерть человека грозит срок лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Генпрокуратура Здравоохранение
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