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    Прокуроры проверили точечную застройку после жалоб алматинцев

    20 Апреля 2021, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы обеспокоились судьбой известного исторического здания - дома тканей «Кызыл-Тан». Прокуроры и сотрудники акимата проверили объект после возмущения граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что прокурор Медеуского района города Асхат Жакупов совместно с представителями акимата встретился с жильцами дома по улице Алимжанова, 54 по вопросам точечной застройки.

    «Установлено, что данный объект расположен на охранной зоне памятника историко-культурного наследия Дом тканей «Кызыл-Тан». Прокурор на месте дал поручение и запросил все разрешительные документы на строительство для изучения их законности», - отметили в прокуратуре.

    Сообщается, что в целом с участием гражданских активистов установлены 36 объектов точечной застройки. В настоящее время акиматом города по ним принимается комплекс мер по урегулированию ситуации и определению их дальнейшей судьбы. На сегодня рассматриваются вопросы выкупа 8 земельных участков для государственных нужд.

    По 10 объектам предложено завершить строительство с учетом особенностей благоустройства и нужд населения, по 5 объектам рассматривается возможность восстановления снесенных зданий.

    «Наряду с этим, акиматом разработаны новые Правила застройки города, которыми предусмотрены отдельные ограничения. В том числе по уплотненной застройке центральной части города и дворовых территорий, допустимой высотности зданий, изменению фасадов исторической застройки, сносу объектов, формирующих историческую индивидуальность города и т.д. Эти нормы будут способствовать сохранению сложившегося исторического облика города», - добавили в прокуратуре.

    В ведомстве напомнили, что 17 марта текущего года Президент страны в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития города Алматы поручил прокуратуре совместно с акиматом проанализировать ситуацию по проблемным фактам строительства в районах с плотной застройкой и принять соответствующие меры.

    «В этой связи прокуратурой города будут пресекаться любые факты незаконного строительства в целях сохранения аэрационного режима, зеленых насаждений, комфортности городской среды», - заявили в прокуратуре.

    Между тем в пресс-службе управления городского планирования и урбанистики подчеркнули, что любимый алматинцами магазин остается на своем месте.

    «Земельный участок по адресу: улица Алимжанова, участок 54, о котором пишут в сетях, принадлежит юридическому лицу согласно правоустанавливающим документам. Целевое назначение: «для эксплуатации и обслуживания производственного здания и сооружения». Участок находится в общественно-деловой зоне ОЦ-1 – территории системы общегородского центра и в зоне отчуждения метрополитена. В 2017 году управлением в рамках оказания госуслуг выдано архитектурно-планировочное задание на строительство административного здания с подземным паркингом со сносом существующего строения. Эскизный проект согласован в рамках оказания госуслуг в 2019 году», - отметили в управлении.

    Отмечается, что строительство не касается знаменитого здания - магазина тканей «Кызыл-Тан». А здание, подлежащее сносу, не входит в реестр памятников архитектуры Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Генпрокуратура Акимат Строительство Общество
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