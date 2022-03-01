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    Прокуроры проверили промышленные предприятия Карагандинской области

    1 Марта 2022, 11:24

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек принял участие в заседании расширенной коллегии областной прокуратуры по травматизму и условиям работы на крупных предприятиях региона, где трудятся более 40% работников области. В ходе прокурорских проверок выявлено свыше пяти тысяч нарушений. Из них более двух тысяч требуют незамедлительного устранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня самой опасной по условиям труда и при ведении горных работ остается угольная отрасль. Только на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» за последний год пострадали 42 человека, 9 погибли. На шахтах имени Костенко, Кузембаева, «Саранская» особую тревогу вызывает состояние подъемных установок, установленных в 70-х годах и ранее», – написал Женис Касымбек в своем аккаунте в Facebook.

    Он отметил, что беспокойство вызывает и оборудование на ТЭЦ-2 в Темиртау. Последние зимы проходят в режиме повышенной тревожности.

    «Руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» подтвердило сегодня намерение выделить в этом году 190 млрд тенге на модернизацию оборудования и экологические мероприятия», – сообщил аким Карагандинской области.

    Глава региона потребовал от руководства компании выполнения всех взятых на себя обязательств, в том числе по вопросам инвестирования в безопасное производство и человеческие условия труда.

    «Твердо убежден, что наивысший приоритет всякой деятельности – это человеческая жизнь и здоровье, а состояние охраны труда на производстве находится в плоскости национальной и экономической безопасности государства», – добавил Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Промышленность Безопасность Регионы Казахстана
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