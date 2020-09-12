Прокуроры провели общественные приемы в регионах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об основных направлениях Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» и проблемах жамбылцев говорилось в ходе встреч сотрудников прокуратуры Жамбылской области с жителями районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, по инициативе прокуратуры в августе - сентябре состоялась серия выездов в районы с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, руководителей правоохранительных и государственных органов.

«На встречах с жителями обсуждались и рассматривались годами сложившиеся системные проблемы, а также пути их решения, - пояснили в ведомстве. - Учитывая особенности Таласского района, затрагивались вопросы межнационального согласия. В Жамбылском районе говорилось об актуальности дефицита пастбищных земель, а также о кражах скота. У жителей Тараза вызывает недовольство тот факт, что вошедшие несколько лет назад в черту города дачные массивы Кумшагал и Шолдала до сих пор не обеспечены инфраструктурой».

На департамент полиции области возложена обязанность организовать работу участковых инспекторов в этих населенных пунктах. Прокурор области Нургалым Абдиров поручил уполномоченным органам усилить профилактическую работу по снижению роста уголовных правонарушений, связанных с интернет-мошенничеством.

Как отметили в ведомстве, еще в марте этого года горрайпрокурорами совместно с представителями местных исполнительных и уполномоченных органов поднимались сложившиеся в регионе системные актуальные вопросы, по основным и текущим направлениям местными акимами утверждены планы мероприятий.

«В ходе анализа прокуратура области выявила факты отсутствия в некоторых районах работы ответственных органов по отдельным направлениям, а в других работа проводилась формально. В результате даны соответствующие поручения. Горрайпрокуроры с участием представителей местных исполнительных и правоохранительных органов провели в регионах выездные общественные приемы, где рассматривали неразрешенные проблемы населения. Для недопущения межнациональных конфликтов, а также обеспечения социально-политической стабильности, в каждом населенном пункте, где компактно проживают этнические группы (25 населенных пунктов), на постоянной основе изучаются криминогенная ситуация и проблемы жителей», - рассказали в прокуратуре.

В рамках развития концепции «слышащего государства» все эти мероприятия способствуют укреплению тесной связи с гражданами, а также решению актуальных проблем. В ходе проведенных встреч также обсуждались основные направления Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. Подобная работа будет продолжаться и впредь на системной основе, заверили в прокуратуре Жамбылской области.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.