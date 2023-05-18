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    Прокуроры отменили штрафы в отношении 107 предпринимателей в Акмолинской области

    18 Мая 2023, 10:29

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой восстановлены права предпринимателей в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Органами государственных доходов, несмотря на истечение сроков давности (п.1 ст.62 КоАП) 107 предпринимателей привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании (ст.92-1 КоАП). Прокурорами отменены незаконные постановления о привлечении их к ответственности, должностные лица органов государственных доходов привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Наряду с этим, при прокуратуре действует мобильная группа по защите прав предпринимателей. Если предприниматели столкнулись с незаконной проверкой, вмешательством в деятельность или давлением со стороны государственных органов, необходимо незамедлительно обращаться на телефон доверия (+77051291140).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Акмолинская область Генпрокуратура
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