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    Прокуроры области Жетысу вернули государству более 67 тысяч гектаров земель

    11 Июля 2023, 18:11

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокурор области Жетысу Мадияр Басшыбаев рассказал о возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в государственный фонд с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокурор на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что для сельского населения нехватка пастбищ на сегодня является одной из главных проблем.

    «При анализе прокуратуры в области Жетысу выявлено 850 000 гектаров неиспользуемых пастбищ и пашни. В результате актов прокурорского надзора государству возвращено 67 тысяч гектаров земли. Работа над остальными продолжается», - сказал Мадияр Басшыбаев на брифинге в РСК.

    За допущенные нарушения в этой сфере к ответственности привлечены 10 должностных лиц. Трое из них – заместители акима районов, двое – акимы поселков, остальные – начальники отделов районного уровня.

    Ранее аким области Бейбит Исабаев сообщил, что в этом году по плану должны вернуть в оборот 220 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Жетысуская область
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