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    Прокуроры Алматы поставили точку в деле о покушении на убийство 10-летней давности

    26 Июля 2022, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 лет назад в Алматинской области произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Подозреваемого тогда задержали, полицейские начали досудебное расследование. Но позже прекратили дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прокуратуре Алматы сообщили, что в 2012 году в Карасайском районе Алматинской области Т.Б. неоднократно нанес проникающие ножевые ранения потерпевшему К.Б. в жизненно важные органы. По факту было возбуждено уголовное дело.

    «При наличии подозреваемого сотрудниками полиции уголовное дело было необоснованно прервано за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Тем самым виновный уведен от ответственности. Только после вмешательства прокуратуры Наурызбайского района Алматы уголовное дело, возбужденное еще в 2012 году, нашло свое логическое завершение», - заявили в прокуратуре.

    По указанию надзорного органа производство по делу было возобновлено, проведен ряд следственных действий. Подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство, и он взят под стражу. Уголовное дело прокуратура направила в суд.

    «Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы 29 марта в отношении подсудимого Т.Б. вынесен обвинительный приговор. Он признан виновным в покушении на убийство с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы. 17 мая апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения. Для дачи правовой оценки действиям сотрудников полиции, допустивших увод от ответственности виновного, материалы направлены в управление собственной безопасности», - отметили в надзорном органе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Суды Генпрокуратура
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