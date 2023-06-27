Прокуроры Алматы оштрафовали «КазТрансГаз Аймак» на полмиллиарда тенге и снизили тариф

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проверкой деятельности Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» выявлены факты злоупотребления доминирующим и монопольным положением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

Так, по условиям монополиста предприниматели необоснованно оплачивали 10% от стоимости газа за неиспользованный объем.

За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал АО «КазТрансГаз Аймак» привлечен по статье 159 ч.3-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа в размере 497,1 млн тенге.

Кроме того, субъектом естественных монополии несмотря на рост в 2022 году объема предоставляемых услуг, тариф на 2023 год компанией не снижен (при увеличении объема предоставляемых услуг, тариф должен быть пересмотрен).

В этой связи, по акту надзора Департаментом по регулированию естественных монополий вынесен приказ о снижении с 1 апреля текущего года тарифа на транспортировку товарного газа на 6%, с 4 099,25 тенге за 1000 кубометров до 3 848,03 тенге за 1000 кубометров.

Принятыми мерами защищены права 450 тысяч потребителей города Алматы, в том числе 8,8 тысяч предпринимателей.