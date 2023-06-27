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    Прокуроры Алматы оштрафовали «КазТрансГаз Аймак» на полмиллиарда тенге и снизили тариф

    27 Июня 2023, 12:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проверкой деятельности Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» выявлены факты злоупотребления доминирующим и монопольным положением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

    Так, по условиям монополиста предприниматели необоснованно оплачивали 10% от стоимости газа за неиспользованный объем.

    За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал АО «КазТрансГаз Аймак» привлечен по статье 159 ч.3-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа в размере 497,1 млн тенге.

    Кроме того, субъектом естественных монополии несмотря на рост в 2022 году объема предоставляемых услуг, тариф на 2023 год компанией не снижен (при увеличении объема предоставляемых услуг, тариф должен быть пересмотрен).

    В этой связи, по акту надзора Департаментом по регулированию естественных монополий вынесен приказ о снижении с 1 апреля текущего года тарифа на транспортировку товарного газа на 6%, с 4 099,25 тенге за 1000 кубометров до 3 848,03 тенге за 1000 кубометров.

    Принятыми мерами защищены права 450 тысяч потребителей города Алматы, в том числе 8,8 тысяч предпринимателей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Алматы Генпрокуратура Цены и тарифы Газификация
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