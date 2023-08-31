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    Прокурорский надзор за экологией усилят в Жамбылской области

    31 Августа 2023, 08:37

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области создана специализированная природоохранная прокуратура, которая будет заниматься экологическими проблемами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экологическая ситуация, вопросы рационального использования ресурсов и сохранения природного достояния Жамбылской области требуют усиления прокурорского надзора, - отметили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области. - В регионе зарегистрировано свыше пяти тысяч природопользователей, имеется 10 особо охраняемых природных территорий с разнообразной флорой и фауной. При этом имеется ряд системных экологических проблем, которые длительное время не находят своего решения».

    К числу сложных экологических проблем региона можно отнести отсутствие мусоросортировочного завода, непрекращающиеся нарушения в сфере недропользования, проблемы трансграничного водоснабжения и многие другие.

    Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан в Жамбылской области создана специализированная природоохранная прокуратура с назначением прокурором Даурена Кубеева.

    Уроженец города Караганды, 43-летний Даурен Кубеев имеет почти 20-летний стаж работы в органах прокуратуры.

    Занимал должности помощника, старшего помощника прокурора города Тараза, прокурора, старшего прокурора, помощника прокурора Жамбылской области в управлении по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Жамбылской области, заместителя прокурора города Тараза.

    С июля 2020 года занимал должность начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры области, сообщает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Назначения Прокуратура
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