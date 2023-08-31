Прокурорский надзор за экологией усилят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области создана специализированная природоохранная прокуратура, которая будет заниматься экологическими проблемами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экологическая ситуация, вопросы рационального использования ресурсов и сохранения природного достояния Жамбылской области требуют усиления прокурорского надзора, - отметили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области. - В регионе зарегистрировано свыше пяти тысяч природопользователей, имеется 10 особо охраняемых природных территорий с разнообразной флорой и фауной. При этом имеется ряд системных экологических проблем, которые длительное время не находят своего решения».

К числу сложных экологических проблем региона можно отнести отсутствие мусоросортировочного завода, непрекращающиеся нарушения в сфере недропользования, проблемы трансграничного водоснабжения и многие другие.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан в Жамбылской области создана специализированная природоохранная прокуратура с назначением прокурором Даурена Кубеева.

Уроженец города Караганды, 43-летний Даурен Кубеев имеет почти 20-летний стаж работы в органах прокуратуры.

Занимал должности помощника, старшего помощника прокурора города Тараза, прокурора, старшего прокурора, помощника прокурора Жамбылской области в управлении по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Жамбылской области, заместителя прокурора города Тараза.

С июля 2020 года занимал должность начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры области, сообщает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.