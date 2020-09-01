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    Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства

    1 Сентября 2020, 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Модернизировать правоохранительную сферу по примеру развитых стран ОЭСР поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается прокурорского надзора, то он носит запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с обстоятельствами дел только перед направлением в суд. Следуют модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстану нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам.

    «Считают необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать виновных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушение прав граждан, не допускать вовлечение добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Суды Генпрокуратура МВД РК Послание Президента РК-2020
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