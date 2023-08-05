Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Прокурорская проверка: дефекты на 35 детских площадках устранили в Степногорске

    5 Августа 2023, 09:27

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура города Степногорска проверила детские площадки. По результатам проверки 35 детских площадок с выявленными дефектами приведены в порядок, одно должностное лицо понесло наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в Степногорске было выявлено 35 детских площадок в неисправном состоянии. На них дети могли нанести вред своему здоровью.

    «К примеру, в апреле текущего года в 9 микрорайоне несовершеннолетний получил телесное повреждение на детской площадке, а именно при беге наткнулся на торчащий штырь. Ему была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: «ушибленная рана десны верхней части», - поделились в ведомстве.

    Прокуратурой были выявлены также неисправные ограждения на четырех детских площадках в виде торчащих стальных прутов, а также качели с дефектами. Также было несколько фактов обращения детей за медицинской помощью ввиду полученных травм от этих ограждений и качелей.

    «Установлены и другие нарушения законности со стороны местных исполнительных органов. По акту прокурорского надзора детские площадки с обнаруженными дефектами приведены в соответствие путем проведения необходимых работ, в результате чего защищены права 7123 несовершеннолетних детей, к дисциплинарной ответственности привлечено одно лицо», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Безопасность Дети Прокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сауна с алкоголем и антисанитария: в детских лагерях Актобе выявили нарушения
    Земельные участки на 7 млрд тенге вернули государству в Мангистауской области
    Нарушения в госзакупках в сфере образования выявили в районе СКО
    Около 100 предпринимателям понадобилась помощь в защите прав в Петропавловске
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области