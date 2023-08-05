Прокурорская проверка: дефекты на 35 детских площадках устранили в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура города Степногорска проверила детские площадки. По результатам проверки 35 детских площадок с выявленными дефектами приведены в порядок, одно должностное лицо понесло наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в Степногорске было выявлено 35 детских площадок в неисправном состоянии. На них дети могли нанести вред своему здоровью.

«К примеру, в апреле текущего года в 9 микрорайоне несовершеннолетний получил телесное повреждение на детской площадке, а именно при беге наткнулся на торчащий штырь. Ему была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: «ушибленная рана десны верхней части», - поделились в ведомстве.

Прокуратурой были выявлены также неисправные ограждения на четырех детских площадках в виде торчащих стальных прутов, а также качели с дефектами. Также было несколько фактов обращения детей за медицинской помощью ввиду полученных травм от этих ограждений и качелей.

«Установлены и другие нарушения законности со стороны местных исполнительных органов. По акту прокурорского надзора детские площадки с обнаруженными дефектами приведены в соответствие путем проведения необходимых работ, в результате чего защищены права 7123 несовершеннолетних детей, к дисциплинарной ответственности привлечено одно лицо», - добавили в ведомстве.