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    Прокуроров четырех районов назначили в СКО

    24 Июля 2023, 15:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили прокуроров Айыртауского, Тимирязевского, Аккайынского и района им. Г.Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областной прокуратуры, прокурором Айыртауского района стал старший советник юстиции Эргаш Каримов. Трудовую деятельность начал в 2000-м году с должности и.о помощника прокурора города Петропавловска.

    Работал прокурором, старшим прокурором управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания, заместителем начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов, заместителем прокурора города Петропавловска, прокурором Тайыншинского района.

    С 2018-го года занимал должность прокурора района им. Г. Мусрепова.

    На его место в район им. Г.Мусрепова пришел старший советник юстиции Жандос Амиров. Стаж службы в органах прокуратуры - 23 года. Работал старшим помощником прокурора города Петропавловска, заместителем прокурора Айыртауского, Шал акына, Кызылжарского районов, прокурором Тимирязевского и Акжарского районов.

    С 2018 года занимал должность прокурора Айыртауского района Северо – Казахстанской области.

    Приказом Генерального Прокурора прокурором Тимирязевского района назначен старший советник юстиции Ерболат Ибраев.

    Ибраев Е.К. начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в 2000-м году. Работал прокурором управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания, заместителем прокурора района имени Г.Мусрепова, прокурором Аккайынского и Шал акына районов. С 2018 года занимал должность прокурора Уалихановского района.

    Прокурором Аккайынского района стал советник юстиции Аскар Какимов. В органах прокуратуры работает с 2007-го года. Трудовой путь начал с должности и.о. помощника прокурора района Шал акына. В разные годы занимал должности помощника прокурора районов им. М.Жумабаева, им Г.Мусрепова, Кызылжарского и Шал акына, прокурора и старшего прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания, начальника отдела уголовного преследования прокуратуры города Петропавловска. С 2021-го года был заместителем прокурора Петропавловска.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минюст Назначения
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