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    Прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для медиков по делу о «младенце в холодильнике» в Атырау

    3 Декабря 2020, 21:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау подходит к финалу громкий судебный процесс. На скамье подсудимых группа медиков Атырауского областного перинатального центра во главе с главным врачом. Они обвиняются в том, что в сентябре прошлого года не оказали помощи новорожденному, поместив его в холодильную камеру, хотя он подавал после рождения признаки жизни. Прокурор, выступая на заседании суда, попросил обвиняемым от 3 до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, государственный обвинитель Нуржан Жангереев запопросил суд признать бывшего главврача перинатального центра Куаныша Нысанбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Акушеру-гинекологу Аскару Каиржану и акушерке Жамиле Кульбатыровой прокурор запросил по 17 лет лишения свободы. Они обвиняются в убийстве заведомо несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Врачам-неонатологам Руслану Нурмухамбетову и Дариге Джумабаевой по три года ограничения свободы. Они обвиняются в том, что зная о преступлении, скрыли его.

    Как ранее сообщалось, в Атырау по громкому делу о помещении живого новорожденного в холодильную камеру задержан третий врач.

    «Атырауский следственный суд санкционировал задержание на два месяца одного из врачей перинатального центра. Такую санкцию суд выдал в рамках расследуемого сотрудниками департамента по противодействию коррупции уголовного дела об убийстве новорожденного в перинатальном центре. По версии следствия, живым помещенного в холодильник», - проинформировали в пресс-службе областного суда. Задержанная врач-гинеколог стала третьим фигурантом уголовного дела. До этого были арестованы главный врач перинатального центра и гинеколог.

    Как мы ранее сообщали , руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Судебный процесс
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