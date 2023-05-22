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    Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау

    22 Мая 2023, 04:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Предприниматель обратился по телефону доверия мобильной группы по защите предпринимательства с жалобой на незаконное изъятие земельного участка. Прокуратурой г.Кокшетау на основании обращения проанализировано состояние соблюдения акиматом областного центра требований земельного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Анализ показал, что акиматом г.Кокшетау отменено ранее принятое решение о предоставлении субъекту предпринимательства земельного участка площадью 2,7431 га в частную собственность для обслуживания мастерской и кузнечного цеха стоимостью свыше 57 млн. тенге из-за образовавшейся задолженности на сумму свыше 18 млн. тенге.

    Однако, согласно нормам земельного законадательства продавец вправе расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата проданного земельного участка, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину выкупной цены земельного участка.

    Установлено, что субъект предпринимательства за покупку земельного участка в бюджет произвел оплату более 39 млн. тенге, что составило свыше 60 процентов от всей его стоимости.

    По акту прокурорского надзора необоснованное решение акимата г.Кокшетау отменено, что способствовало восстановлению прав субъекта предпринимательства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Акмолинская область Генпрокуратура
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