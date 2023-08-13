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    Прокуратурой Туркестанской области отменен незаконно объявленный конкурс госзакупок на сумму более 1 млрд тенге

    13 Августа 2023, 08:55

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Ордабасинского района проведен анализ соблюдения законодательства о государственных закупках, в результате которого установлено, что отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района незаконно объявлен конкурс государственных закупок на объекты, не включенные в годовой план, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

    На основании внесенного акта прокурорского надзора был отменен незаконно объявленный конкурс государственных закупок на сумму более 1 млрд тенге, тем самым не допущено нарушение законодательства.

    Должностные лица, организовавшие конкурс государственных закупок, привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Соблюдение законодательства о государственных закупках на постоянном контроле органов прокуратуры.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область Коррупция Прокуратура
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