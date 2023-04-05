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    Прокуратура выявила 11 фактов незаконного строительства ЖК в Актау

    5 Апреля 2023, 04:20

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура области установила 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов в Актау, а также отменила два постановления акимата города о предоставлении девяти земельных участков коммерческого назначения стоимостью около 130 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как отметили в прокуратуре, сотрудники установили 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов без получения соответствующих документов. Мониторинг социальных сетей позволил выявить 25 фактов незаконного привлечения средств дольщиков: не выполнялись процедуры, гарантировавшие бы последующее получение вкладчиками своих квартир. Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

    «Отменены два постановления акимата Актау о предоставлении девяти земельных участков коммерческого назначения площадью 3,9 гектара стоимостью около 130 миллионов тенге. Предотвращено незаконное предоставление 28 земельных участков площадью 20 гектаров. Кадастровая стоимость участков - 400 миллионов тенге», - добавили в прокуратуре Мангистауской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Строительство Другие государственные органы Мангистауская область Регионы Актау
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