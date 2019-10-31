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    Прокуратура ВКО добилась отмены передачи государственных детсадов инвесторам

    31 Октября 2019, 16:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники прокуратуры Восточно-Казахстанской области проверили законность действий акимата города Семей и выявили ряд нарушений по вопросу передачи четырех государственных детских садов в доверительное управление частным лицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

    Около 2 тысяч семейчан, обеспокоенных сложившейся ситуацией вокруг дошкольных учреждений, обратились с коллективным заявлением в прокуратуру ВКО .

    Прокурорами установлено, что данные дошкольные учреждения успешно функционировали, мотивированных оснований для их передачи в доверительное управление не имелось.

    Подписали договоры о передаче без необходимого экономического обоснования, размеров и сроков инвестиций, нарушив требования действующего законодательства «О государственно-частном партнерстве». Заключенные соглашения не имели технической детализации характера вложений, отсутствовал способ контроля доверительных управляющих. К тому же, при передаче дошкольных учреждений были нарушены требования законодательств об образовании и труде, что сказалось бы в дальнейшем на воспитании детей.

    По результатам проверки в адрес акимата области внесено представление об устранении нарушений законности, решение городской комиссии отменено.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Генпрокуратура
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